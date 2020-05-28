Avcılar'da camiler ibadete hazır Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı.

Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından camilere gönderilen genelge kapsamında cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlandı.

İçişleri Bakanlığının 29 Mayıs itibari ile "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında valiliklere gönderdiği genelgenin ardından Avcılar Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler toplum sağlığını korumak adına, ibadete açılacak camilerde iç ve dış dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında sürecin başından itibaren sokaklar, toplu taşıma araçları, duraklar, okullar, ibadethaneler, nikah düğün salonları, parklar, otoparklar, kamu kuruluşları, çöp konteynerleri sık aralıklarla dezenfekte edilmişti. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Avcılar'da ibadete açılan camiler ise şöyle;

Hacı Osmanağa Camii, Tevhid Camii, Ambarlı Kapalı Semt Pazarı, Cihangir Camii, Maraton Halı Sahaları, Avcılar Park Önündeki Boş Alan, İBB Denizköşkler Davet Salonu Otopark, Firuzköy Kapalı Semt Pazarı, Fetih Camii, Gümüşpala Kapalı Semt Pazarı, Olimpik Halı Sahaları, Kemalpaşa Spor Kulübü Sahaları, Merkez Ulu Camii, Futbol Okulu Sahası, Firuzköy İlkokulu Önündeki Park Alanı, Şükriye Yoluç Camii, Tahtakale Kent Park Halı Saha, Naime Hanım Camii, Yeşilkent Merkez Cahide Yılmaz Camii, Yeşilkent Kapalı Semt Pazarı, İBB İspark Otopark Alanı, Ispartakule Bizim Evler Camii, Şehit Tahsin Gerekli Camii. - İSTANBUL

Kaynak: İHA