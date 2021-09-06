AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
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AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir mağaza tarafından düzenlenen 50 TL'ye halı kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı.

AVCILAR'da bir mağaza tarafından düzenlenen 50 TL'ye halı kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı.

Türkiye genelinde örgütlü bir AVM zinciri, müşterileri için halı ve kilim kampanyası düzenledi. Büyüklüklerine göre 50- 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim, yolluk ve halılar için erken saatten itibaren kalabalık oluştu. Getirilen büyük bölümü halı bin ürünü taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ile Merkez Mahallesi'ndeki iki mağazaya yaklaşması ile izdiham oluştu. Halı ve kilimler mağazaya götürülmeden adeta bir birlerini ezenler tarafından kapışıldı. Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık 'Birbirinize zarar vermeyin diye uyarı yaptı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bin halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi'ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı. Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi.

AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
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