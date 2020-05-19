Ankara Kent Konseyi'nden, 19 Mayıs'a özel "Ankara, Spor ve Gençlik" temalı tanıtım filmi
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Ankara Kent Konseyi'nden, 19 Mayıs'a özel "Ankara, Spor ve Gençlik" temalı tanıtım filmi

Ankara Kent Konseyi (AKK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara'nın tarihi ve turistik bölgelerinden görüntüler içeren tanıtım filmi ile kutladı.

Ankara Kent Konseyi'nden, 19 Mayıs'a özel
19.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:34

Ankara Kent Konseyi (AKK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara'nın tarihi ve turistik bölgelerinden görüntüler içeren tanıtım filmi ile kutladı.

AKK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi çalışma gruplarından gelen öneri doğrultusunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101.yıl dönümüne özel, başkentin kültürel, doğal ve tarihi değerleri ile farklı spor dallarındaki birikimini yansıtan tanıtım filmi hazırlandı.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, filmde "Ankara, Spor ve Gençlik" temalarını bir araya getirdiklerini, bu özel günde Ankara'nın bilinen yönleri kadar bilinmeyen yönlerini de tanıtmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Filmde, Milli Mücadele yolculuğunun başlangıcının 101. yılında Milli Mücadelenin karargahı ve başkenti Ankara'nın bundan sonraki yüz yıllarda da bayrak sevgisini muhafaza edeceğinin vurgulandığını kaydeden Yılmaz, "Bu duygusal film, Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu ve Kültür Sanat Çalışma Grubu'nun üyelerinin gönüllü olarak çektiği ve izin alınabilen tarihi ve kültürel mekanlarda Ankara'nın dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı bir yapımdır." bilgisini aktardı.

Yılmaz, "Ankara, anlatmakla bitmeyecek kadar çok tarihi ve kültürel değere sahip. Çağlar boyu medeniyetlere beşik olmuş şehrimizin köklü geçmişini yazsak sayfalara sığmaz, gezmeye kalksak günlere sığmaz. AKK olarak Ankara'dan kesitleri bir araya getirerek, görsel bir şöleni gençlerimiz ve spor dalları ile sentezledik." ifadesini kullandı.

"19 Mayıs cesaretin yıl dönümüdür"

19 Mayıs'ın bağımsızlık savaşının başladığı gün olduğunu belirten Yılmaz, "19 Mayıs cesaretin yıl dönümüdür. Cesaretin, vatanperverliğin ve yeniden dirilişin 101. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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