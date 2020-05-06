Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske

Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske
06.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:30

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere ve yolculara sosyal mesajlı maske ve küçük hediyeler dağıttı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle sürücülere ve yolculara sosyal mesajlı maske ve küçük hediyeler dağıttı.

Suluova uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine yapılan küçük bilgilendirmenin ardından üzerinde "öncelik hayatın", "takın taktırın" ve "öncelik sağlığın" yazan maskeler dağıtıldı. Durdurulan sürücülere emniyet kemeri ve ateş ölçümü de yapıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Trafik Polisi Mustafa Şahin, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir tehdit haline gelen yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Amasya İl Emniyet Müdürlüğümüzce üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktayız. Özellikle toplum içerisinde var olan risk faktörlerini ortadan kaldırabilmek ve izolasyon sürecini doğru ve mantıklı bir şekilde yürütebilmek adına bugün burada farklı bir çalışma yürütmekteyiz. Tabii, aynı zamanda bu hafta Trafik Haftası, salgınla ilgili önemli bir tehdit devam ederken trafik terörü de halen devam etmekte. Asli görevimiz olan trafikle ilgili önemli olan bu konuları da takip etmekteyiz. Bir maske tasarladık bu süreçte, özellikle var olan bu süreçte iki farklı unsuru bir araya getirmeye çalıştık. Bunlardan biri trafiği ilgilendiren konu. Malumunuz ölümlü ve yaralanmalı kazalarda önemli bir faktör olan emniyet kemeri ve şuan için salgında önemli bir faktör olan maskeyi bir araya getirerek, takın taktırın, hayatta kalın sloganıyla bir maske tasarladık ve şuan burada yapmış olduğumuz denetimlerde bu maskeleri ve yaptırmış olduğumuz hediyeleri sürücülerimize ve yolcularımıza dağıtacağız hep birlikte" dedi.

"Çok güzel bir uygulama"

Sürücülerden Selçuk Mutlu, "Çok güzel bir uygulama olmuş. Allah inşallah bu belanın (virüsün) vatanımızın, milletimizin üzerinden bir an önce def edilmesi konusunda inşallah yardım eder de gene rutin hayatımıza millet olarak döner, devam ederiz" diye konuştu.

Sürücüler de sosyal izolasyona uyarak maskelerini takıyor. Trafik Haftası'nı kutlayan sürücülerden Şahin Çulfa, "Güzel buldum, güzel bir etkinlik olmuş. Sosyal mesafeye de uymaya çalışıyoruz, maskelerimizi takıyoruz, herkesin de buna uymasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ'a giden bir diğer sürücü Fethi Ahmet Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin, Trafik Haftası'nı kutlarım. Vatanımıza milletimize inşallah Cenab-ı Allah'tan bu başımızdan bela def olur gider. Gerisi taktiri ilahi Cenab-ı Allah'a kalmış" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
'Yeni vaka sayısında artış oldu' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
İran havayolu şirketi Mahan Air, koronavirüsün Orta Doğu'da yayılmasında etkili oldu
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni, FETÖ'den yargılandığı davada tahliye edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Pınar Altuğ Kemal Sunal
Spor Caner Erkin Loris Karius Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Amasya Emniyetten sürücü ve yolculara sosyal mesajlı maske - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 19:50:24. #1.14#
title