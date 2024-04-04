Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz Kadir Gecesi'ni Anlattı

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Yüce Allah Kadir gecesinin meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere müjdelemektedir. Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur'an'ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır" dedi.

Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Müftü Ayvaz, "O Kur'an ki, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir. O Kur'an ki insana hayatı, kainatı, varoluşun gayesini tanıtan, hakkı, hakikati, edebi, hikmeti, adaleti, merhameti, bütün insani değerleri ve yeryüzünü güzelleştirecek ilkeleri öğreten, iffetli ve onurlu bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın yolunu gösteren kitaptır. Her mü'min için Kur'an'ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak, en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce idealdir. Zira Kur'an'ın yaşandığı yere Allah'ın rahmeti tecelli edecek ve orası selam yurdu olacaktır. Ömrümüzü Kur'an ile imar etmek, evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katacaktır" diye konuştu.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) bu mübarek gece ile ilgili olarak "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve bu gece, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiğini hatırlatan Ayvaz, "Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde bütün günahlarımıza tevbe ederek bir daha aynı hatalara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim. İçten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azmimizi yenileyelim. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını, Kadir gecesinde Filistin, Gazze, Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında esaret ve zulüm altında bulunan kardeşlerimizin en yakın zamanda zulümden kurtulmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA