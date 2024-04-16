Amasya'da öğrencilerin Filistin yardımı 5 bin TL'yi buldu

Amasya'da ortaokul öğrencisi çocuklar Ramazan Bayramı'nda topladıkları bayram harçlıklarını Filistin'e göndermek için biriktirdi. Yürekleri ısıtan kampanyada toplanan yardım parası 5 bin TL'yi buldu.

Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda mağdur olan Filistinli halkı için Ramazan ayında gerçekleştirdikleri yardım kampanyasında toplanan 5 bin TL'yi Amasya Müftülüğüne teslim etmişti. Kampanyayı Ramazan Bayramı'nda da sürdüren yardımsever öğrenciler bayram harçlıklarını biriktirdi. Davul ve maniler eşliğinde öğrencilerden toplanan para bedeli 5 bin TL'yi buldu. Yardım parası okul yönetimine verildi.

"Bayram harçlıklarımız Gazzeli kardeşlerimize"

"Pamuk eller ceplere, bayram harçlıklarımız Gazzeli kardeşlerimize" sloganıyla davul çalıp para toplayan öğrenci Ali Kelci, "Toplanan paraları Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz" dedi.

Şeyma Suşehirli, kampanyaya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğrencilerine, velilerine ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür okul müdürü Ayla Keskiner ise insanlık dramının yaşandığı Filistin'deki acıların son bulmasını dilediklerini söyledi. - AMASYA