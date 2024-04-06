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Amasya'da Rengarenk Bayram Şekerleri Tezgahlardaki Yerini Aldı

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Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Amasya'da rengarenk bayram şekerleri, tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunan şeker ve çikolatalar, tezgahları süslemeye başladı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde esnaflık yapan Fikri Demir, Ramazan Bayramı'nın gelişini vatandaşların büyük sevinçle karşıladığını belirterek, "Biz de hazırlıklarımız yaptık, ürünlerimiz geldi, tezgahlara yerleştirdik. Vatandaşlarımız da yoğunluk oluşturmaya başladı. Şeker ve çikolata bayramın vazgeçilmezi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Amasya Yaşam Güncel Haberler

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