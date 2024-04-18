Amasya'da evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan depoda çıkan ve ahırla samanlığa da sıçrayan yangın söndürüldü.

Gemibükü köyünde Mehmet Bayındır'a ait evin deposunda sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, deponun bitişiğin bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

Samanların alev almasıyla yangın kısa sürede büyürken, alevleri görenler jandarmaya haber verdi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla ahırda bulunan büyük ve küçükbaş hayvanlar dışarı çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası depo, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 500 saman balyası ve 1 ton yem yandı.