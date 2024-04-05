Amasya'da Ramazan Bayramı öncesi esnafın tezgahlarını süsleyen kıyafetlere vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar da gelenek haline gelen bayramlık kıyafet almak için mağazaların yolunu tutuyor.

Kentte esnaflık yapan Ferhat Gündoğdu, satışların iyi gittiğini belirterek, "Pantolondan gömleğine, tişörtünden tüm kıyafetlerden aldık, müşterimizi bekliyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz, iyi bayramlar dilerim." dedi.

Bayramlık kıyafet almaya gelen Osman Dirgen ise kendisine ve çocuklarına bayramlık giysi aldığını dile getirdi.

Bayram öncesi kıyafet alışverişi yapan vatandaşlar, hem kaliteli hem de fiyatının uygun olmasına dikkat ediyor.