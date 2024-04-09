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Amasya'da Terzi Zeynep Yenice, İsrafı Önleyip Para Kazanıyor

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Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürdü. İsrafı önleyip para kazanan genç kadın, çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek oldu.

işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldı

Üçler Mahallesi'nde 4 yıl önce terzi dükkanı açan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Yenice, korona virüs salgını nedeniyle işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldı. Şanssız durum karşısında borçları da artınca çareyi mikro kredi uygulamasından faydalanmakta buldu. 5 bin TL'lik krediyle bir miktar kumaş alarak üretim yapıp sattı. Üretimin devamı için aşırı kilo alan eşinin kullanamadığı kıyafetleri gözüne kestirdi. O gömlek ve pantolonlar çocuk elbiseleri, kalemlik ve el çantalarına dönüştürüldü. Bu durumu gören komşularından aldığı eskimiş elbiselerin parçalarıyla da yeni elbiseler dikip satarak kazancını artırmaya çalıştı.

"Şimdi ödemelerimi tıkır tıkır yapıyorum"

Bu sayede zor günleri geride bıraktığı gibi sıfır atık uygulamalarına da örnek olan 35 yaşındaki Yenice, dükkanındaki bir reyonu da patik, iğne oyası gibi ürünler üreten kadınlara satış noktası olarak ayırdı. Geri dönüşümle üretmenin mutluluğunu yaşayan Zeynep Yenice, "Şimdi ödemelerimi tıkır tıkır yapıyorum. Hedeflerimi de büyütüyorum. Biz kadınlar güçlüyüz. Bence bütün kadınlar üretmeli. El ele verirsek her zorluğu aşabiliriz" dedi.

"Zeynep'i gururla izliyoruz"

Finans desteği sağladıkları Yenice'nin faaliyetlerini örnek gösterdiklerine değinen Mikrokredi Amasya Şube Yöneticisi Selda Ergin, "Evde kullanılmayan kıyafetleri dönüştürmesi, pantolon paçalarından kalemlik ve çanta gibi değişik şeyler yapmasını gururla izliyoruz" diye konuştu. Evinde yaptığı patik, iğne oyalı yemeni gibi ürünleri bu dükkandaki rafta satan Filiz Çağlayan da, kendilerine bu imkanı sunan Yenice'ye teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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