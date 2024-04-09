Amasya'da Mahalle Sakinlerinden Polislere Sürpriz Kutlama

Amasya'da mahalle sakinleri, kavga ihbarı nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri için Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

Üçler Mahallesi'nde vatandaşlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinlik planladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan mahalle esnafı Canan Aylak, büyük bir kavga olduğu ihbarı yaptı. Bunun üzerine, kavgaya müdahale için gelen ekipler, mahallede vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Daha sonra mahalle sakinleri tarafından polislere pasta ve çay ikram edildi.

Canan Aylak, gazetecilere, sürprizi mahalle sakinleriyle beraber düşündüklerini dile getirerek, "Polislerimize sürpriz yapmak istedik. İhbarda bulunduk. Hemen geldiler, sağ olsunlar. Her zaman olay olduğunda yetişip geliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine, bizlere her zaman emekleri geçiyor. Polislerimizin haftasını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Polis memuru İsmail Şahin ise karşılaştıkları sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Sağ olsun, vatandaşlarımız bizleri yine yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." dedi.