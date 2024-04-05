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Merzifon'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Süleyman Gül ve İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Aykaç, Türk Polis Teşkilatının devletin bekası, milletin huzuru, toplumun birlik ve beraberliğinin korunması için 179 yıldır fedakarca hizmet verdiğini söyledi.

Polis teşkilatı olarak her zaman madden ve manen vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Aykaç, "Bu ulvi görevi yaparken yüce Türk milletinin desteğini her zaman hissetmekle beraber vatanın bütünlüğü ve milletin huzurunun temin edilmesi bizlerin gurur kaynağıdır." dedi.

Gül, Aykaç ve beraberindeki emniyet mensupları, daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Medrese Camisi'nde düzenlenen mevlit programında ise şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Gül, Aykaç ile polisler, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ı da makamında ziyaret ederek çiçek verdi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Güldoğan, polislere görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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