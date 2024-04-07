Turgutluspor, evinde Amasya FK ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 27. hafta karşılaşmasında evinde Amasya FK'yı ağırlayan Turgutluspor karşılaşmadan 1-1 berabere ayrıldı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Cihan Ölmez, Abdullah Özcan, Gökhan Karaboğa
Turgutluspor: Zekeriya, Emre, Mert Denizli, Veysel, Tolga, (Berkay dk.63), Hamit, Mustafa Köroğlu (Ekrem dk.86), Alperen, Uğur (Ayhan dk.86), Mert Önal (Mustafa Yılmaz Dk.74), Noyan
Amansa FK: Mücahit, Onur, Can, Özgür, Hakan (Güney dk.61), Buğrahan (Muzaffer dk.88), Sefa (Emre Dk.88), Talha (Burak Dk.60), Batuhan (Miraç Dk.61), Fatih, Muhammed
Goller: Dk.87 Mert Denizli (Turgutluspor) Dk.71 Miraç (Amasya FK),
Sarı Kartlar: Mustafa Köroğlu, Hamit (Turgutluspor), Can, Güney (Amasya FK) - MANİSA