En düşük emekli ücreti için vergi paketi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor

En düşük emekli ücretinin yükseltilmesini içeren vergi paketi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda

ANKARA - En düşük emekli ücretinin 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Ak Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğu açıklanmıştı. Kanun teklifi bugün saat 14.30 itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında görüşülmeye başlandı.

"Bu teklifi hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı"

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturumun başlangıcında usule ilişkin itirazlar nedeniyle muhalefet vekillerine söz verdi. Bu çerçevede konuşan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, komisyonda vergi düzenlemesini ilgilendiren bir kanun teklifini tartışacaklarını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde kanun teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlanır. Fakat biz şunu biliyoruz; bu teklifi hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı. Hazine ve Maliye Bakanının bu teklifin hazırlanmasına yönelik daha önce de açıklamaları oldu. Bu çerçevede toplantılar yapıyor. Neden burada Hazine ve Maliye Bakanı yok? Biz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeğin buraya gelmesini ve komisyonda kendi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir anlamda sahibi olduğu kanun teklifini bizlere sunmasını ve tartışmaların içerisinde olmasını istiyoruz. İç tüzükte de ilgili Bakanın komisyona katılmasıyle ilgili herhangi bir engel yok" açıklamasında bulundu.

"Burada da muhatabımız Hazine ve Maliye Bakanı olmalı"

İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise vergi paketinde yer alan maddeler kadar pakette yer verilmeyen maddelerin de çok önemli olduğu vurgunu yaparak, "Bunu öğrenmek hakkımız yani burada içeridekiler kadar aslında dışarıda kilerin konuşulması lazım. Burada da muhatabımız kim olmalı? Maliye Bakanı olmalı. Hepimiz biliyoruz ki bu Bakanlığın hazırladığı b ir kanun teklifidir. Dolayısıyla ben de Aşkın Bey'e katılıyorum" ifadelerini kullandı.

"Elbette bu kanunda Maliye Bakanının açıkladığı hususlara ilişkin de maddeler var"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise muhalefetin söylemlerine karşı söz alarak, "Kurumlar, konular açısından bir nevi milleti temsilen gelir, burada bir arzda bulunur, bir talepte bulunur. Milletvekilleri, parti grupları bunları değerlendirir, tartışır, ittifaklar bunları değerlendirir, tartışır, meslek örgütleriyle, diğer muhataplarıyla görüşür ve bu bir kanun teklifi olarak vücut bulur ve onu Anayasa değişikliğinden sonra yapılan düzenlemelerle beraber artık yeni sistemde kanun teklifi milletvekilinin teklifi olarak milletvekillerinin imzasıyla gelir. Neyi tartışıyorsunuz, neyi anlatmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum. Elbette bu kanunda Maliye Bakanının açıkladığı hususlara ilişkin de maddeler var çünkü onunda Hükümet olarak, mali olarak kanun yapılmasına ilişkin talepleri var" şeklinde konuştu.

Komisyon, usule ilişkin yapılan konuşmaların ardından 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün sunumuyla devam etti. ÖK, 53 maddeden oluşan kanun teklifini AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve teklifte imzası bulunan 132 milletvekiliyle birlikte hazırladıklarını belirtti ve vergi ve sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili 9 farklı kanununda düzenlemeler içerdiğini ifade etti.

"Amacımız, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması"

Ök, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Orta Vadeli Plan'a destek olmak üzere kanun teklifini hazırladıklarını belirterek, "Son dönemlerde, maalesef, bilinçli bir şekilde ve ülkemizdeki vergi yükünün çok yüksek olduğu konusunda söylemlerde bulunuluyor. Biz bu söylemlerin başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Orta Vadeli programı aslında baltalamak için yapıldığını açıkçası düşünüyoruz. Maalesef, vatandaşımız da "Her gün yeni vergiler geliyor" diyor. Özellikle sosyal medya üzerinden öyle bir algı var. Zannediyor ki vatandaşımız, bu Meclis yatıyor kalkıyor, her gün yeni vergi getiriyor. Vergiler buradan önce Komisyondan sonra da Meclisten geçiyor. Bizim bu konuda dar gelirli vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, emeklilere bu kanun teklifinde getirdiğimiz hiçbir şekilde yeni bir vergi yükü yoktur. Burada amacımız, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması ve kayıt dışılıkla mücadele etmek, aynı zamanda vergi uyumunun sağlanması yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

"3,7 milyon emeklimizin 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşını almasını sağlıyoruz"

Kanun teklifinin önemli bir maddesinin yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı tutarını 12 bin 500 liraya yükseltilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz üzere, 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla SSK, BAĞ-KUR emeklilerimize yüzde 24,73, Emekli Sandığı emeklilerimize yüzde 19,31 oranın da zam yapıldı. Bunun sonucunda 1,1 milyon emeklimiz 10 bin lira sınırının, bandının altında kalmıştı. Biz bu getirmiş olduğumuz düzenlemeyle 3,7 milyon emeklimizin 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşını almasını sağlıyoruz. Bu durumun 2024 yılı bütçesine ilave maliyeti 33,2 milyar liradır" diye konuştu.

Ök, sunumunun devamında 53 maddelik kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri açıklayarak devam etti. Ök'ün sunumun ardından milletvekilleri tarafından kanun maddeleri tartışılmaya başlandı.