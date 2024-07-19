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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, parti olarak ülkeye hizmet etme yarışında olduklarını belirtti. Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni değerlendirme ve istişarede bulunmak amacıyla Iğdır'a geldiğini söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ak Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Iğdır İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ni değerlendirme ve istişarede bulunmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla kente geldiğini söyledi.

Parti olarak seçimin hemen ardından yeni bir sürece girdiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Partimiz geçmişte yapılmış çalışmaların hemen bir kritiğini ve değerlendirmesini yapıp, geleceğe bakma yönündeki eğilimini ve genel siyaset yapmak biçimini bu seçimde de uyguladı. 1 ve 2 Nisan sabahından itibaren hemen genel merkezimizde bir istişare yaparak, önümüzdeki süreci planlama konusunda aksiyon programları yapıp önümüzdeki süreci planlama konusuna giriştik. Ben burada herhalde 28. ilimizde toplantı yapıyorum. Yani geçtiğimiz 3 ay içerisinde illerimizi gezdik. Yarın da bunu takip eden Kars ve Ardahan'da programlar yapıp devam edeceğiz."

Yılmaz, deprem bölgelerinde toplantılar organize edeceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Muhtemelen önümüzdeki hafta sonuna doğru MKYK toplantımız olacak. Bu toplantımızın ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde karşılıklı bilgi paylaşımı adı altında belediye bürokratlarıyla beraber bir büyük toplantıyı organize edeceğiz. Bu iller deprem bölgeleri olduğu için, deprem gerçeğinin ve depremin de etkisiyle o illeri ayağa kaldırma, o illerdeki programı hızlandırmak, hem siyasi açıdan yapılması gereken işler hem de depremin ortaya koyduğu travmanın yerine ikamet edilmesi, gelecek planlamalarını hemen konuşmak amacıyla Kahramanmaraş'ımızda bir toplantı planladık. Böyle bir koşuşturmayla ülkemizde hizmet yarışında birbirimizle yarışıyoruz. AK Parti olarak bütün kademe ve organlarımızla ülkeye hizmet etme yarışı içerisinde koşuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Iğdır Politika Güncel Haberler

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