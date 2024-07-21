Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan yürüyüş programına, Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, partililer ve gençler katıldı.

Büyükkılıç, yürüyüşle ilgili "AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüş programında gençlerimizle birlikte keyifli bir pazar sabahı geçirdik. Ali Dağı'nın eşsiz doğasında temiz havayı soluyarak enerjimizi tazelediğimiz yürüyüş boyunca keyifle sohbet ettiğimiz AK Gençliğimize bu güzel etkinlik için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.