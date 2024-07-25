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AK Parti İzmir İl Başkanı: İnsan hayatı bu kadar ucuz değil

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin tüm sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, 'Kurum ya da kişiler, hiçbiri fark etmez. Kim suçluysa cezasını alsın. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil.' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin tüm sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Kurum ya da kişiler, hiçbiri fark etmez. Kim suçluysa cezasını alsın. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil." dedi.

Saygılı, gündeme ilişkin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde "kardeş şehir" ilan edilmesi için oy kullanan tüm meclis üyelerine teşekkür etti, Tel Aviv'in kardeş şehir olmaktan çıkarılması gerektiğini bildirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiğini anımsatan Saygılı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltılar ve tutuklamaların olduğunu ve halen soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un olayı yakından takip ettiğini bildiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Yani bu olayla ilgili ivedi ve usulüne uygun bir şekilde hukuki süreç ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Ama ne hikmetse henüz nihai olmayan ön raporları referans gösteren CHP'nin İzmir siyasetinin aktörleri yaygara koparıyorlar. Şeffaf bir şekilde bizzat Bakan'ımız tarafından takip edilen, kamuoyu vicdanı açısından ivedilikle sonuçlanması için çaba gösterilen bir hukuki süreci adeta baltalamaya çalışıyorlar.

Biz kimin suçlu olup kimin suçlu olmadığından daha ziyade iki vatandaşımızın feci ölümünün bir daha yaşanmaması için her türlü altyapı çalışmasında boşluk bırakılmaması için adeta muhbir gibi çalışacağız. Bu işin de takipçisi olacağız. Kurum ya da kişiler hiçbiri fark etmez. Kim suçluysa cezasını alsın. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil."

Saygılı, kentte yağışlar başlamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu işlerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların birlikte çalışarak şehrin altyapısını gözden geçirilmesi gerektiğini de kaydetti.

"2 sokak hayvanı sahipleneceğim"

Saygılı, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklamalarda da bulundu.

İzmir'de 480 bin sahipsiz köpeğin bulunduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023'de sadece 1600 hayvanı kısırlaştırdığını ifade eden Saygılı, "Hiç artış olmasa kısırlaştırmanın tamamlanması 300 yıl alıyor. Başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısı ile tedavi gören vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor." dedi.

Saygılı, CHP belediyeciliğinin sorun çözmek yerine günlük ve popülist politikalarla sahipsiz hayvan problemini İzmir'de çığ gibi büyüttüğünü savundu.

Eşinin de Kemalpaşa'da köpekler tarafından saldırıya uğradığını ve aşı olduğunu bildiren Saygılı, hiçbir canlının itlaf edilmesine razı olmadıklarını ancak kuduz, saldırgan ve öldürme riski taşıyan bir köpeğin itlaf edilmesinin de kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Saygılı, barınak yapmak isteyen belediyelere yer konusunda bakanlıklar düzeyinde yardımcı olacaklarını da belirterek, kendisinin de 2 sokak hayvanı sahipleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA / Politika

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