Gölecik Barajı, Ülke Ekonomisine 345 Milyon Liralık Katkı Sağlayacak

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sulama ve içme suyu amacıyla Karacabey'de inşa edilen Gölecik Barajı'nın ülke ekonomisine 345 milyon liralık katkı sağlayacağını belirterek, "Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı ile hükümetimiz Bursa merkezi ve ilçelerinde son dönemde önemli su yapılarını hizmete aldı. Yakın zamanda açacağımız Gölecik Barajı Karacabey ve yöreye önemli katma değer sağlayacak" dedi.

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Sulama ve içmesuyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu

ihtiyacı karşılanacaktır. 'dedi.

Gölecik Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini ve bu çerçevede şimdiye kadar yaklaşık 637 bin metreküp SSB dökümü gerçekleştirilerek; 91,00 m kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığını kaydeden Gürkan, "Ayrıca eş zamanlı olarak; Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları (91,00 m

kotunda) yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilmektedir. Su Alma Şaftı cebri boruların montajı devam etmekte olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak Su Alma Yapısı imalatı (91,60m kotunda) sürdürülmektedir. Asansör / havalandırma şaftı (92,00 m kotunda) ve prekast

merdiven imalatına (92,10 m kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmıştır" diye konuştu. - BURSA