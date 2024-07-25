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AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti

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En fazla SGK prim borcuna sahip belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e AK Parti'den yalanlama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, en fazla SGK prim borcuna sahip belediyelerin Ak Parti'den devraldıkları belediyeler olduğu açıklamasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. AK Partili Dağ, "İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: EN BORÇLU BELEDİYELER AK PARTİ'DEN DEVRALDIKLARIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin toplam 96 milyar lira olan SGK borçlarının bakanlık tarafından tahsil edeceğini duyurması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel en borçlu belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu söylerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönettiCHP Genel Başkanı Özgür Özel

AK PARTİLİ DAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Dağ, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli'nin en borçlu belediyeler olduğunu belirterek, ilginç bir bilgiye yer verdi. Hamza Dağ, söz konusu 5 belediyeyi bir önceki dönemde de CHP'nin yönettiğini vurguladı.

AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönettiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

"EN BORÇLU 5 BELEDİYEYİ ÖNCEKİ DÖNEM DE CHP YÖNETTİ"

Hamza Dağ, şunları söyledi: "Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en fazla SGK prim borcuna sahip 5 belediyenin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu ifade etmiştir. Ancak işin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Şişli Belediyesi şeklindedir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir.

"DEVLETE KATKI SUNMAK İSTİYORLARSA SGK BORÇLARINI ÖDESİNLER"

Emekli vatandaşlarımızı tamamen siyasete malzeme yapma gayesiyle hareket edenler, eğer devlete ve millete katkı sunmak istiyorsa yapmaları gereken ilk şey SGK'ya olan borçlarını ödemektir. Kaldı ki bu durum sadece CHP'li belediyeler için geçerli bir uygulama değildir. Türkiye'de tüm belediyeler için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları nasıl SGK borçlarını ödemekle yükümlüyse belediyeler de aynı şekilde bu borçları ödemekle yükümlüdür.

Sn. Özel hamaseti ve "Her çiftçiye traktör" yalanında olduğu gibi "Çarpıcı olsun diye" beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir."

AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

AKREP KRAL:

bazıları konuşuyordu falan filan diye şimdide konuşsunlar neyin ne olduğunu araştırmadan bilip blmeden yorum yapan arkadaşlar buyurun burayada yorum yapabilirsiniz ?

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Murat Ülger:

Ankara, İstanbul ve İzmir Türkiye’nin en büyük belediyeleri. Niğde belediyesi ile İstanbul belediyesini bir mi tutuyorsun sen?

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Abdullah KARAMAN:

Acaba bunların hepsini saf dışı bırakacak gerçek bir parti çıkmayacak mı?

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Belediyeler içme suyu çeşmelerini çoğaltırlar ise.. borçları biraz silinsin.

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Hsn:

Tartışmaları falan Hepsini geçtimde bu şişli belediyesi ne ayak?Koskoca 4tane en büyük il den sonra geliyor ne yaptınız siz ya hu ortada hiçbir değişiklikte yok Şişli'de,nerelere gitti bu paralar

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