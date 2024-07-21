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Sinop'ta Karadeniz Bölgesi'nin En Büyük Orman Deposu Hizmete Açıldı

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AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Tarakçı Orman Deposu'nun hizmet vermeye başladığını duyurdu. Toplam 230 dönüm alana sahip olan Ayancık Tarakçı Orman Deposu, 120 bin metreküp emval kapasitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olma özelliğine sahip.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Tarakçı Orman Deposu'nun hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Toplam 230 dönüm alana sahip olan Ayancık Tarakçı Orman Deposu, 120 bin metreküp emval kapasitesi ile Karadeniz Bölgesi'nin en büyük orman deposu olma özelliğine sahip. Orman deposunun bu özelliğiyle Türkiye'de en büyük 5 orman deposundan biri olduğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yeni orman deposunun dört mevsim hizmet verecek donanıma sahip olduğunu ifade etti. Maviş, Tarakçı Orman Deposu'nun Ayancık'a, Sinop'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Karadeniz Bölgesi Milletvekili Nazım Maviş AK Parti Ayancık Sinop Çevre Politika Ekonomi Güncel Haberler

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