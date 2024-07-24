Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekliler için zam çağrısı yapan muhalefeti belediyelerdeki borçlar üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

"ÖYLE 25 KURUŞA SİMİT YOK"

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok" dedi.