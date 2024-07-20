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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin konuştu

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Yusuf Ziya Yılmaz, Ardahan'da düzenlenen basın toplantısında, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, seçim sonuçlarının etkisiyle önümüzdeki sürece taşınması gereken misyonu, vizyonu ve siyasal çabayı tesis etmek üzere Ardahan'da olduğunu belirtti. Ayrıca, geleceği planlı yönetmek için istişarelerde bulunacaklarını ve kongreler sonrası sürecin planlamalarını yapacaklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım." dedi.

Yılmaz, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, geleceği daha planlı yönetmek için istişarede bulunmak üzere partililerle buluştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri dolaştığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Seçimde ve sonrasındaki süreçlerde partimizin vermiş olduğu siyasal ve hizmet mücadelesini değerlendiriyoruz. Bu seçimlerden, aldığımız sonuçların etkisiyle, veya o etkinin dışında önümüzdeki sürece taşımamız gereken misyonu, vizyonu, siyasal çaba ve gayreti motivasyonu tesis etmek üzere bir genel başkan yardımcısı olarak Ardahan'dayım."

Yılmaz, gittikleri her ilde istişarelerde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçlerde kongreler olacak. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet, ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Ardahan Güncel Haberler

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