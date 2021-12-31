Ak Parti'li Akbaşoğlu: CHP, Beyaz Saray'dan talimatı yerine getirmeye çalışıyor

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP, bir yerlerden kendilerine verilen görevi, saraylardan verilen talimatı yerine getirme anlayışında. O saray hangi saray? Tabi ki Beyaz Saray. Biden'ın sarayından verilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme talimatını yerine getirmeye çalışan muhalefet anlayışından ülkemize hayır gelmeyeceği kesin gerçektir" dedi.

Ak Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, dünyanın 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiğini belirterek, "Bütün insanlığı ilgilendiren bir salgın hastalıkla insanlık olarak mücadele ediyoruz. Bütün dünya etkilendiği gibi Türkiye olarak biz de bu süreçten etkilendik, etkileniyoruz. Devletimiz, milletimizin hizmetkarı anlayışıyla hareket ettiği için bu sıkıntıları en az etki ile atlatmanın da stratejisini aldık, almaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sözlerine de tepki göstererek, "CHP grup başkan vekili densiz ve hadsiz bir açıklama ortaya koydu. Dine, Diyanet'e, Kur'an kursuna, milletin değerlerine bu kadar kin nefret ve düşmanlık içinde bulunmalarının izahı olamaz. Bu konuda, CHP yönetiminin kurumsal olarak milletimizden mutlak özür dilemesi gerektiği açıktır. Milletimizin inançlarına, değerlerine, geleneklerine, milletimizin kendisine yapılan bu hareket asla ve katta milletimiz tarafından kabullenilmeyecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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