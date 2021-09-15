Ahîlik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı

İnegöl Belediyesi, Ahilik Haftası dolayısıyla halka lokma dağıttı.

Belediye, çarşı merkezindeki Cafer Paşa Beylik Hanı önünde lokma dağıttı. Lokma ikramına Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Alper Taban, "Bugün Ahilik Haftası münasebetiyle esnaflarımızla birlikte lokma ikramında bulunuyoruz. 34. Ahilik Haftasını bu yıl 13-19 tarihleri arasında kutlayacağız. Kardeşlik anlamına gelen ahilik, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düstürudur. Ahi, vicdanıyla davranan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartıya çok dikkat eden, hak gözeten, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan ahilik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici münasebetlerini en iyi şekilde düzenlemeyi maksat edinen, kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Bilindiği gibi şehrimiz, ticaretin merkezi, kervansaray ve ipek yolunun geçtiği bir şehir. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılan davetlilere, esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA