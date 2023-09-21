Kütahya'da Ahilik Haftası Kutlama Komitesi Öğrencileri Ziyaret Etti

Kütahya'da Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından seçilen öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü öğrencileri tebrik etti.

Kütahya'da Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından "İlin çırağı" seçilen Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan ve Mobilya Teknoloji dalı öğrencisi Veli Yamık ve "İlin kalfası" seçilen Kadın Kuaförlüğü dalı öğrencisi Hatice Açıkgöz Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilin çırağı ve ilin kalfası seçilen öğrencileri tebrik etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Rahime Eşen ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık ziyarette öğrencilere eşlik etti. - KÜTAHYA