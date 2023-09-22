Şahinbey'de Ahilik Haftası pilav dağıtarak kutlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Ulu Cami önünde pilav dağıtımı gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Mesut Bozatlı, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, YÖK Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan ve Gaziantep Kasaplar ve Celepçiler Odası Başkanı Bekir Özsert ile birlikte Ahilik Haftası nedeniyle Ulu Cami'nde pilav dağıtımı gerçekleştirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ve protokol üyeleri pilav dağıtımı sırasında esnafa hayırlı işler dileyerek sohbet ettiler.

"Ahilik tarihimizde önemli bir rol almıştır"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ahilik Haftası nedeniyle esnaflar arası diyalog ve dayanışmayı pekiştirip, yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinen Ahilik felsefesi, teşkilat olarak Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olan Ahilik anlayışı ve Ahilik geleneğinin amacı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı ortaya çıkarmak, bu anlayışla meslek erbapları yetiştirmektir. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın ve ticaretin yanı sıra adaletli yönetimin simgesidir. Doğruluktan dürüstlükten ödün vermeden, iş ve meslek hayatında saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü Ahilik geleneğini esas alan esnaf ve sanatkarlarımızın yetişmesi dileğiyle tüm esnaflarımızın, sanatkarlarımızın ve halkımızın Ahilik Haftasını kutlarım" diye konuştu.