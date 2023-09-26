Ahilik Haftası Bursa'da Kutlandı

Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı kapsamında, mesleki hayatında başarı gösteren, çevresi tarafından sevilen ve sayılan ustalar ve çıraklar ödüllendirildi. Ayrıca konferanslar, tiyatro gösterisi ve müze ziyaretleri gibi etkinlikler düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Ahilik Haftası, Bursa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, mesleki hayatında başarı gösteren, çevresi tarafından sevilen ve sayılan, mesleğine yıllarını veren torna tesviye ustası Ülker Kula kentin ahisi, mesleğinde başarı göstererek iyi bir usta olma yolunda ilerleyen oto fren kalfası Güven Burnaz kalfası, mesleğine olan ilgisi ve sevgisiyle mesleğinde gelecek vadeden oto tamirci çırağı Sinan Gümüş ise kentin çırağı seçildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen beratlar, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından Valilik binasında, kentin ahi, kalfa ve çırağına takdim edildi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, bazı Esnaf ve Sanatkar Odaları başkanları ile yılın ahi, kalfa ve çırağı daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Ardından Orhangazi Meydanı'nda Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu'nun da katılımıyla "Ahi Duası" okunarak vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi, akabinde esnaf ziyareti yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesinde Prof. Dr. Saadet Maydaer'in "İslam Medeniyetinde Ahilik" konulu konferansı ile Bursa Teknik Üniversitesinde Prof. Dr. Orhan Çağlayan'ın "Ahilik Bakışıyla Güncel Bir Piyasa Değerlendirmesi" konulu konferansına da katılım sağlandı.

Hacivat-Karagöz tiyatrosu, Okçuluk Turnuvası, Gemlik Mesleki Eğitim Merkezinde bulunan Ahilik Müzesi ziyareti, Kozahan'da Şed Kuşatma Töreni ile devam eden etkinlikler, Halk Müziği konseriyle sona erdi.