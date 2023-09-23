Hakkari'de Ahilik Haftası Konferansı Düzenlendi

Hakkari Esnaf Odaları Birliği ve İl Ticaret Müdürlüğünce organize edilen 36. Ahilik Haftası konferansı Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu Başkanlığında yapıldı.

36. Ahilik Haftası konferansı Ticaret ve Sanayi Odasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Hakkari Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili ve Hakkari Şoförler Odası Başkanı Abdi Arslan, 36. düzenlenen Ahilik Haftası münasebetiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ahiliğin önemine değinerek programı düzenleyenlere teşekkür eden Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, "Kültürümüzden, inancımızda daha büyük ilkeleri barındıran Ahilik gibi önemli bir konunun yeniden hatırlanması ve bugünkü ihtiyacımıza yönelik olarak yeniden değerlendirilmesi gibi önemli bir toplantıda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yüz yıllar öncesinde Anadolu'da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren Ahi Evran-ı Veli'nin önderliğinde gelişen Ahilik teşkilatı baştan esnaflarımız olmak üzere, toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde, esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu kadar önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak, hem geçmişimiz, hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına bir iftihar vesilesidir" dedi.

Yılın Ahisi tekstil alanında Aynur Kanat, yılın kalfası Naziye Işık moda tasarım, yılın çırağı ise modelist Cennet Çiftçi seçildi. Ahilik ile ilgili belgeselinin izletildiği programda yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket ve belge takdim edildi. - HAKKARİ