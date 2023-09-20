BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Emekli maaşları düzenlemesi ekimde Meclis açılır açılmaz yapılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, ekimde Meclis açılır açılmaz derhal yapılması gerektiğini ifade etti. Destici, Sincan Şoförler Odası'nın düzenlediği Ahilik Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, ahiliğin anlatılması ve o ruhun yeniden memlekete, esnafa hakir kılınması gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, ekimde Meclis açılır açılmaz derhal yapılması gerektiğini ifade etti.

Destici, Sincan Şoförler Odası'nın düzenlediği Ahilik Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, ahiliğin anlatılması ve o ruhun yeniden memlekete, esnafa hakir kılınması gerektiğini belirtti.

Tarlada 5 lira olan domatesin, markette ya da pazarda 45 liraya satıldığında büyük bir problem olduğunu dile getiren Destici, "Biz, kültürümüzden, ahlakımızdan, inancımızdan, ahilik anlayışımızdan vazgeçmişiz demektir." dedi.

Emekli maaşlarına da değinen Destici, emeklilerin kök maaşına zam yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 25 zam bekleyen emeklilerimiz, maaşı almaya gittiklerinde 0 zamla karşı karşıya kaldılar. Ekimde Meclis açılır açılmaz emeklilerle ilgili düzenleme derhal yapılmalı. Önce yüzde 25 zam bütün emeklilerimize verilmeli, emeklilerimizin ekimde maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı daha sonra ocak ayında da en düşük emekli maaşı 15 bin liranın üzerinde olmalıdır."

Küçük esnafın, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Destici, üreticilerin kullandığı akaryakıt fiyatlarında özel tüketim vergisinin kaldırılmasını istedi.

Cumhur İttifakı'nın birlik demek olduğunu, devletin varlığını öncelediğini anlatan Destici, "Bu ittifak sadece seçim işbirliği için seçimlere yönelik kurulmamıştır. Bu ittifak 15 Temmuz hain darbe gecesi, FETÖ darbe girişimine karşı sokakta kurulmuştur. Aynı umutla da devam etmektedir." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da konuşmasında, kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve her zaman esnafın yanında olacağını vurguladı.

Yıldırım, emekli maaşlarına ilişkin, "Özellikle 7 bin 500 lira maaş alan emeklilerle ilgili bir gecikmemiz oldu. Bunu ekimde, Meclis açılınca inşallah telafi edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Belediye Meclisi'nin aynı uyumu göstermediğini söyleyen Yıldırım, katılımcılardan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayına destek vermelerini istedi.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda davetli katıldı.