İzmir'de Ahilik Haftası Kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ahilik Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Ödemiş Kaymakamlığına vekaleten bakan Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ahiliğin önemine vurgu yaptı.

Ahiliğin esnaflıkta bayram gibi kutlandığını dikkati çeken Kaymak, esnaf ve sanatkarın kendi kendini yönetmesi ve kendi kendini denetlemesi konusunda ahilikte bir sürekliliğin görüldüğünü bildirdi.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıddık Kaya da ahiliğin üretmeden tüketmeye, haksız rekabete, güçlünün zayıfı sömürmesine, haksız kazanç sağlamaya, insanları kandırmaya karşı olduğunu söyledi.

Usta, kalfa ve çıraklara kuşak bağlama töreni gerçekleştirildikten sonra 2023'te "Yılın Ahisi" olarak belirlenen berber Mehmet Eser'e plaket verildi.