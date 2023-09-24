Engelliler, Bakırcılar Çarşısı'nda Ahilik Haftası etkinliği düzenledi

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Ahilik Haftası dolayısıyla Bakırcılar Çarşısı'nda bir etkinlik düzenledi. Engelliler, evlerinde yapılan lokma tatlılarını esnafa dağıtarak birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefledi.

Ahilik Haftasını lokma dağıtarak kutladılar

ERZURUM - Erzurum'un en eski ve köklü çarşılarından birisi olan Bakırcılar, aynı zamanda sayıları hızla azalan bir çok kadim mesleğe de mekan olan bir yer. Ahilik haftası nedeniyle engelli vatandaşlar, Bakırcılar Çarşısı'nda birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefleyen bir etkinlik düzenlendi. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri evlerinde yapılan lokma tatlısını esnafa dağıtarak gönüllerini kazanmaya çalıştılar, onların Ahilik Haftasını kutladılar.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleş, özünde irfan, ilim, bilgi ve öğrenme esasları bulunan ahilik kültürünün yaşanmasına katkıda bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Üyelerimizle birlikte Erzurum'un en eski çarşılarından birisi olan Bakırcılarda hem esnafımızla selamlaşmak hem de onların Ahilik Haftası'nı kutlamak için evlerimizde yaptığımız lokma tatlısını ikram ettik. Burada ayakta durmaya çalışan ve bir çoğu mesleklerinin son temsilcisi olan esnaf arkadaşlarımızın gönlünü almak istedik. " dedi.

Yapılan lokma tatlılarını Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan tüm esnafa ve müşterilere ikram eden Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri benzeri aktivelerinin devam edeceğini belirttiler.