Kastamonu'da Ahilik Haftası Programı Düzenlendi

Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda mehter, halk oyunu ve ahilik kültürü konulu tiyatral gösteri sunuldu. Ahilik sistemi ve değerleri konuşuldu.

Kastamonu'da Ahilik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen törende mehter, halk oyunu ve ahilik kültürü konulu tiyatral gösteri sunuldu.

Vali Meftun Dallı, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin yüzyıllardır süregelen kadim bir Anadolu geleneğini olduğunu söyledi.

Ahiliğin dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu belirten Dallı, "Ahilik işçinin, çalışanın, üretenin, işverenin, ahlaklı kazancın, hakça bölüşmenin ve adil ticaretin hep birlikte mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösteren örnek bir sosyal refah ve kalite yönetim sistemidir. Ahilik sistemi bu sayede insani ötekileştirmeden ve köleleştirmeden örnek bir dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için ellerinden gelini yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından "Türkiye'de Yılın Ahisi" seçilen Ferhat Murat Baykalı'ya Ticaret Bakanlığından gönderilen mazbata ve ilin ustası Barış Demirkan ve ilin kalfası Songül Emrrullahoğlu'na il protokolü tarafından plaket verildi.

Tören sonunda katılımcılara ahi pilavı ikram edildi.