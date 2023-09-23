Pamukova'da Ahilik Haftası kapsamında emektar şoförlere plaket verildi

Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen programda, emektar şoförlere ve kamyonculara plaket takdim edildi. Yılmaz İri, 6 üyeye plaket verirken, ayrıca 3 kamyoncuya da plaket verdi.

Pamukova'da "Ahilik Haftası" kapsamında emektar şoförler ve kamyonculara plaket verildi.

Pamukova Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Pamukova Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz İri, oda binasında düzenlenen programda, şoförlükte belli bir süreyi doldurmuş 6 üyeye plaket takdim etti.

Eski oda başkanı Rıdvan Şahin ve eski şoförlerden Lütfi Avcı'yı da evinde ziyaret eden İri ve yönetim kurulu üyeleri, plaket verdi.

İri, emektar şoförlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve onlara minnettar olduklarını ifade etti.

Yılmaz İri, ayrıca emektar 3 kamyoncuya da plaket verdi.