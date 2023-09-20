Bakan Yardımcısı Gürcan: "Ahilik, iyilik yapmak, hayırda yarışmak olduğu gibi zulme ve zalime karşı mücadele etmektir"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Uşak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri ve Uşak Yeni Ticaret Merkezi binasının açılış törenine katıldı. Gürcan, "Ahilik, iyilik yapmak, hayırda yarışmak olduğu gibi zulme ve zalime karşı mücadele etmektir" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Uşak'ta Ahilik Haftası etkinlikleri ve Uşak Yeni Ticaret Merkezi binasının açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Bakan Yardımcısı Gürcan, "Bugün medeni dünya ülkelerinin uygulamaya ve hakim kılmaya çalıştıkları ahilik kültüründe yüzyıllardır var olan liyakat, paylaşımcılık, aidiyet, israfı önleme, toplum refahı ve sosyal sorumluluk gibi değerler ahiliğin bir ticaret teşkilatından da fazla olduğunu göstermektedir. Modern dünya için mazisi çok yakın olan yaşam boyu eğitim, müşteri memnuniyeti, kalite standardı, tüketici hakkı, arabuluculuk gibi kavramlar asırlar öncesinden ahiler tarafından hayata geçirilmiş ve uygulanmıştı. Esnaf ve sanatkarlarımızı bu günlere taşıyan gerek esnaf ve sanatkarlarımızın gerekse de milletimizin eşsiz mirası ahilik geleneği, kökleriyle toplumumuzda ticaret hayatına yön vermeye devam etmektedir. Ahilik, iyilik yapmak, hayırda yarışmak olduğu gibi zulme ve zalime karşı mücadele etmektir. Dün olduğu gibi bugün de Anadolu, dünyanın en merhametli coğrafyasıdır. Dünyanın haksız düzenine karşı hakkı savunan ses, esnafıyla, sanatkarıyla, devletiyle ve milletiyle ahi olan bu topraklardan yükselir. Esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmede, üretim kapasitesini arttırmada yaşadıkları en büyük sorunların başında finansa erişim olduğunu biliyoruz. Ahiliğin günümüz temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve omuzlarındaki yükü azaltmak bilinciyle çalışmalarımıza durmaksızın devam etmekteyiz. Esnaf ve sanatkarlara sağlanan işletme kredisi üst limitini 500 bin liraya, yatırım kredisi üst limitini 1 milyon 500 bin liraya yükselttik. Sıfır faizli krediler arasında genç girişimci kredisinin üst limitini 300 bin liraya yükselttik, burada genç girişimci tanımını da 30 yaştan 35 yaşa yükselttik. Yakın dönemde esnaf ve sanatkarlara 100 milyar liralık bir kredi paketi tahsis edilmiş, akabinde bu kaynak 50 milyar lira ile ikmal edilmiş olup, bu kaynak esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımına sunulmuştur" dedi.

Uşak Vali Vekili Muammer Balcı ise, ahilik teşkilatının önemine vurgu yaptı. Balcı, "32 ana sanat ve ticaret alanında meydana gelen Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran'ın önderliğinde bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın asırlarca bel kemiği olmuştur. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği Ahilik müessesesinde doğruluktan ayrılmamak, cömert olmak, alçak gönüllü olmak, iyi huylarını geliştirmek, kendisini halka adamak, misafirlerini sevmek, insanlara nasihat ederek onları iyi yola yöneltmek, kudreti varken suçluyu affetmek, bir sanat veya iş sahibi olmak, dindar olmak, utanma duygusuna sahip olmak, hile yapmamak, yalan söylememek, dedikodu yapmamak ve kusurları örtmek gibi daha pek çok değerler önem arz eder. Ahilik kelimesi de tüm bu saydıklarımla örtüşerek; kardeş, eli açık, konuksever ve yiğit anlamlarına gelmektedir. Ahilik, yaklaşık 1000 yıldır var olan bir gelenektir. Ortaya koyduğu temel ilkeleriyle, toplumda yaşayan her kesimi kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini tüm toplumlara yayan sistemdir. Ahilik kurumunun kurucusu, Ahi Evran ve Ahiliği oluşturan değerli insanlar, o dönemin yozlaşmış, parçalanmış, kimliğini kaybetmiş, fakirleşmiş Anadolu Türk boylarına birlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve insan sevgisini esas alan bir anlayışla, bir çatı altında birlikte yaşamayı, iş ve meslek sahibi olmayı öğretmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, "100 yılda bir başa gelecek olan pandemi bizim dönemize denk geldi. Çok zorlu bir dönemdi ama bu dönemde işin sağlık tarafına bir tarafa bırakırsak en fazla bu alanda etkilenen, sıkıntı çeken sektörlerin başında esnaflarımız ve onların içeresinde de özel halk otobüsleri, işletmelerimiz, berberler gibi esnaf gruplarımız çok etkilendiler. Biz bu pandemi döneminde aynı hükümetimiz gibi esnaflarımızın bu sıkıntılarını en aza indirebilmek için elimizden geldiğince imkanlar dahilinde yanlarında olmaya gayret ettik. Yaklaşık iki senelik bu süreci tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Esnaflarımızın iş yapmalarını, kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yapmış olduğumuz istişarelerde kentimizin ticari anlamında önemli şehir merkezlerini canlı ve haraketli olması son derece önemli. Dünyanın neresine giderseniz gidin çarşıları, şehir merkezleri çok önemlidir. Bizimde şehrimizin kalbi İsmet Paşa Caddesi, Eski Uşak Belediye Hizmet Binası, Çarşamba pazarı, halı pazarı, mende pazarı ve bu bölge güzelliğini kaybetme, ticari hayatını günden güne zayıflamaya başlamıştı. Bende bir ticaret erbabı kardeşiniz olarak buraların tekrar bir cazibe merkezine gelmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapacağımıza inandım. Yenileme süreçlerinde sabırla bekleyen ve bizlere destek olan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizde en cazibe olan yer içinde bulunduğumuz Eski Belediye Hizmet Binasını geçmişte olduğu gibi bir ticaret merkezine dönüşmesine arzu ettik. Burayı baştan aşağı belediyemizin imkanlarıyla yenilemeye karar verdik. Bu süreçte esnaf birliğimizle kendi yerleri olmayanın odalarımızı vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza daha rahat olması için üst katın tamamını Esnaf Birliğimize ve Esnaf Odalarımıza tahsis ettik ve kullanımına hazırladık hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince ilin çırağı Enes Uçar'a, ilin kalfası Efe Kaan Genç'e çeşitli hediyeler takdim edilip, ilin ahisi Ömer Köse'ye de kaftanı giydirildi. Ardından tüm protokol üyeleri sahneye çıkarak dua edildikten sonra açılış kurdelesini kesti. - UŞAK