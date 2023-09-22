Ülkü Ocakları, Salihli'deki esnafa ahilik duası ve siftah parası dağıttı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Başkanlığı sabahın ilk ışıklarıyla beraber sabah iş yerini açan esnafa ahilik duasına eklenmiş siftah parası dağıttı.

Manisa İl Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek öncülüğünde ocak mensubu gençler sabahın ilk ışıklarında başlatılan çalışmayla, dükkanını açan esnaf sürprizle karşılaştı. Kapı altından bırakılmış notları gören esnaf ilk etapta şaşkınlık yaşadı.

"Dik baş, tok karın, mutlu yarın"

Esnafa güzel ahlakı, yardımseverliği, dürüstlüğü ve kardeşliği vurgulayan 'Ahilik Haftası' çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına önceden hazırlanan zarfları takdim ettiklerini belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek "İçerisinde 'Ahilik Duası' ve 'siftah parası' bulunan zarfları, muhtelif bölgelerdeki esnafımızı ziyaret ederek takdim ettik. 'Siftah bizden, bereket Allah'tan' diyerek yaptığımız bu faaliyetle ahiliğin gerek Anadolu'nun Türk-İslam coğrafyası haline gelmesinde gerekse yazılı olmayan kurallar ile ticaret hayatını düzenlemesinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu bir kez daha göstermeye çalıştık. "Dik baş, tok karın, mutlu yarın" temalı bu çalışmamız vesilesiyle bir kez daha tüm esnafımızın Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA