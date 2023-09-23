Terziler Federasyonu Amasyalı Celal Cüce'yi 'yılın ahisi' seçti

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu, Amasya'da 50 yıldır terzilik yapan Celal Cüce'yi 2023 yılının ahisi seçti. Federasyon başkanı Ali Safa Şen, 61 yaşındaki Cüce'ye ahilik kaftanını giydirip plaket verdi.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde ilki geçen yıl başlatılan uygulamayla ilk olarak Manisalı terzi Naci Kömüldaş yılın ahisi seçilmişti. Bu yıl ise Amasyalı Celal Cüce ödüle layık görüldü. Amasya Esnaf Odaları Birliği'nde düzenlenen törende meslektaşlarına teşekkür eden Cüce'yi kutlayan Ali Safa Şen, "Esnaf, ahilik şiarını örnek şekilde uyguladığı ve mesleğini en güzel şekilde icra ettiği için bu yıl Celal ustamızı ödüllendirdik" dedi.

"En güzel giyinen Rahmi Koç"

En güzel giyinen isimler arasında iş adamı Rahmi Koç'u örnek gösteren Federasyon Başkanı Şen, "Bana en güzel giyinenlerden bir kişi söyleyin deseniz Rahmi Koç derim. Rahmi Koç'un giyimini çok beğeniyorum. Sipariş giyime önem veren, hazır giyimden kaçınan biri" diye konuştu.

Eski İstanbul resimlerine yansıyan şık giyinmiş insanları hatırlatıp usta ellerden çıkan elbiselerin daha değerli olduğunu vurgulayan Şen, "Giyinmek gerçekten bir sanattır. İnsanlar kıyafetiyle karşılanıp, güzel sözüyle uğurlanmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Törene, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, Amasya Terziler, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Musa Taş ile oda yöneticileri de katıldı. - AMASYA