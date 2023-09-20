Genç Ahiler Kırşehir'de Ahilik Haftası'nı Kutluyor

Türkiye'nin bütün şehirlerinden Kırşehir'e gelen genç ahiler, 36. Ahilik Haftası'nı kutluyor. Gençler, Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek dua etti ve duvara grafiti yaparak farkındalık oluşturdu. Genç Ahiler Sokağı'nda yapılan etkinlikte, gençler ahilik prensipleriyle donatılarak memleketlerine dönecekler.

Türkiye'nin bütün şehirlerinden Kırşehir'e gelen genç ahiler, 36. Ahilik Haftası'nı kutluyor.

İlk olarak Ahi Evran Külliyesi'ne gelen gençler, Ahi Evran-ı Veli Camisi'ni ve Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden Ahilik Teşkilatı ve Ahi Evran'ı dinleyen genç ahiler, ardından Ahi Evran Kız Öğrenci Yurdu'nun dış cephesine daha önceden resmedilen Türkiye ve Ahi Evran motiflerinin yanına kalp simgesi boyadı.

Farkındalık ve sosyal sorumluluk oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, 81 ilden gelen gençler, farklı renklere boyadıkları parmaklarıyla duvara grafiti yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 81 ilden genç ahileri Kırşehir'de ağırladıklarını söyledi.

Projeyi 3 yıldır uyguladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Genç ahiler, ahilik prensipleri ile ahiliğin kültürü, ahlakıyla donatılarak memleketlerine dönecekler. Genç Ahiler Sokağı'nda daha önceki yıllarda ekmiş olduğumuz çınarların büyüdüğüne şahit oldular. Tam karşısındaki yurt binamızın duvarında Türkiye motifi var. İllerin temsilcileriyle birlikte grafiti çalışması yaptık. Gençlerimizin hepsi bu grafiti çalışmasına değer katarak, onlar da izlerini bir sonraki yıl gelecek olan kardeşlerine bıraktılar."

Ardahan'dan gelen Ali Can Yılmaz da Kırşehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Ahilik Haftası için buradayız. Böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan sevinçliyiz. İlimi burada temsil etmekten gururluyum." dedi.

Isparta'dan gelen Aleyna Aygen ise burada yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edindiklerini aktardı.

Burdur'dan gelen Ayşe Nur Yiğit de burada ahiliğin önemini ve değerini tanıyacaklarını dile getirdi.