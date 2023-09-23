Ahilik Haftası'nda sürücülere ahilik leblebisi ikram edildi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla sürücülere ahilik leblebisi ikram edildi. Araç sürücülerine leblebi ikramının yanı sıra trafik kuralları ile ilgili broşürler de verildi.

Bu yıl 36. kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından sürücülere ahilik leblebisi ikram edildi.

Çorum-Samsun karayolu üzerinde seyahat eden sürücüler, trafik polisi ekiplerince durduruldu. Durdurulan araç sürücülerine, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve trafik polisleri tarafından leblebi ikram edildi.

Araç sürücülerine ahilik leblebisinin yanı sıra trafik kuralları ile ilgili tanıtıcı broşürler de verildi. Leblebi ikramında bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun oldukları gözlenirken, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, tüm sürücülerin Ahilik Haftası'nı kutlayarak, kazasız belasız yolculuklar temenni etti. - ÇORUM