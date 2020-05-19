Adana'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Adana'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
19.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:00

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, 102 araca cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, uygulama düzenlendi. Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapılan denetimler polis ekipleri motosiklet ve otomobil sürücülerini durdurdu. Araçların içlerini aranırken sürücüler ve yanında bulunan kişilerinde üzerleri arandı.

102 araca para cezası kesildi

Yapılan trafik uygulamasında, 311 araç kontrol edildi. Bunlardan 98'ine para cezası uygulandı. Ehliyetsiz araç kullanan 10, kask takmayan 38 sürücü, emniyet kemeri ihlalinden 2, seyir halinde cep telefonuyla konuşmadan 47, aracında arbartı egzoz bulunan 3, yüksek sesle müzik dinleyen 5 kişiye para cezası uygulandı. Kontrol edilen araçlardan 3 tanesi ise trafikten men edildi.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ise, sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye 6 bin 312 TL ceza uyguladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Özen Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ivan Obradovic Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: Adana'da trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 02:00:34. #1.14#
title