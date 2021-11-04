ABD'den dönen ünlü cerrah karaciğer hastalıklarına özel merkez kuracak

ABD'de "domino ameliyatı" adı verilen operasyonuyla "tıp mucizesi" olarak anılan Prof. Dr. Şükrü Emre, Ege Üniversitesi Hastanesinde karaciğer hastalıkları ve karaciğer transplantasyonu konusunda hem erişkin hem de çocuk hastalara hizmet verecek "mükemmeliyet merkezi" kurmak için çalışmalara başladı.

İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra genel cerrahi uzmanlığını aynı üniversitede tamamlayan Prof. Dr. Emre, 1988'de doçent olmasının ardından Hepato-biliyer Sistem Cerrahisi bursu ile Brooklyn'deki Suny Health Science Center'deki klinik transplantasyon bölümü çalışmalarını takip etmek amacıyla ABD'ye gitti.

Birçok hastanede görev yapan Emre, Yale Üniversitesinde Organ Nakli Birim Kurucusu ve direktörlüğü görevini yürüttü. Dünyanın birçok ülkesinde organ nakli konusunda eğitimler de veren Prof. Dr. Şükrü Emre, 2005'te yaptığı "domino ameliyat" olarak adlandırılan yöntemle bir karaciğer ile 3 hastayı sağlığına kavuşturdu. Bu başarısı dolayısıyla Prof. Dr. Emre, "ABD'de tıp mucizesi" olarak anılmaya başladı.

ABD'de son 15 yıldır en iyi 10 hekim arasına girmeyi başaran Prof. Dr. Emre, Ege Üniversitesinden gelen teklif üzerine meslek yaşantısına Türkiye'de devam etme kararı aldı.

"Allah'ın verdiği yeteneği hastalara yansıtabilmek gurur vericiydi"

Prof. Dr. Şükrü Emre, karaciğer nakli konusunda eğitim almak için ABD'ye gittiğini söyledi.

Eğitimden sonra oradaki meslektaşlarının kendisini bırakmadığını anlatan Emre, dünyadaki ilk "domino ameliyatını" gerçekleştirdiğini belirtti.

Bunun kişisel anlamda da çok gurur verici olduğunu aktaran Prof. Dr. Emre, "Benim için önemli olan, bir Türk olarak, orada Türkiye'yi temsil edebilmek, en iyi şartlarda temsil edebilmekti." dedi.

Sevdiği mesleği yapabildiği için de çok mutlu ve huzurlu olduğunu dile getiren Emre, "Çünkü hastaya verilen hizmet, Allah rızası için verilen, kalpten gelen bir şeydir. Bunu yapabilmek, bana Allah'ın verdiği bu yeteneği iyi şekilde hastalara yansıtmak çok önemli ve gurur verici bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"AR-GE merkezi de kuruyoruz"

ABD'de birçok meslektaşının kendisine ulaşarak geri dönmesini istediğini anlatan Prof. Dr. Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Murat Zeytunlu, bana farklı bir projeyle geldi. Ne istiyorsun, diye sordum. 'Hocam, insanlardan bağımsız iyi çalışan, hastalara en iyi hizmeti veren bir sistem olsun istiyoruz' dedi. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ege Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk defa karaciğer hastalıkları ve karaciğer transplantasyonu konusunda hem erişkin hem çocuk hastalara hizmet verecek merkez kuruyoruz. Bu çok heyecanlandırıcı bir proje. Bu proje herhangi bir merkez değil."

Üniversitelerin, farklı branşlardan uzmanları bir arada barındırdığını aktaran Prof. Dr. Emre, kuracakları mükemmeliyet merkezinde de bu avantajdan yararlanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki mükemmeliyet merkezinde ameliyatlar ve bunun yanında araştırma ve eğitim, asistan, hemşire ve talebe eğitimi olacak. İsteğimiz buranın güvenilir merkez olması. Burada verilen kararlar, en doğru kararlar olacak. Klinik ve temel bilimleri içine alan bir AR-GE merkezi de kuruyoruz."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın her konuda kendisine çok destek verdiğini aktaran Emre, "Bütün üniversite hastanelerinin yapıları eski. İkinci projemiz ise hayırseverlerin desteğiyle üniversitenin içindeki hastaneyi, karaciğer hastalıkları ve transplantasyonu konusunda yeniden yapılandırmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.