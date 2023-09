Ege Üniversitesi'nden Yeşil Modifikasyon Projesi

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu yürütücülüğünde hazırlanan "Yeşil Modifikasyon ile Tasarlanmış Keten Tohumu ve Kabak Çekirdeği Proteinlerinin Tekno-Fonksiyonel Özelliklerinin ve Et Sistemlerinde Kullanımlarının Araştırılması" başlıklı Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje ekibi, modern teknolojik yöntemlerle keten tohumu ve kabak çekirdeği proteinlerinin yapılarını ve fonksiyonlarını geliştirecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "TÜBİTAK nezdindeki başarılarımız akademisyenlerimizin verimli çalışmaları ve projeleri ile hız kesmeden devam ediyor. Tam kurumsal akredite bir araştırma üniversitesi olarak üniversitemizin adını duyuracak bilimsel çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Gıda bileşenleri tedariğinde dışa bağımlılığı azaltacak"

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fatma Meltem Serdaroğlu, "Projenin amacı, tekno-fonksiyonel özellikleri zayıf olan keten tohumu ve kabak çekirdeği proteinlerinin bu özelliklerinin yeşil modifikasyon yöntemi ile geliştirilerek yeni gıda bileşenleri üretilmesi ve bu bileşenlerin model sistem et emülsiyonlarında hayvansal yağ ikamesi olarak kullanılmasıdır. Bu yenilikçi süreç, gıda endüstrisindeki üreticilere sağlık açısından daha faydalı ürünler sunma potansiyeli taşıdığından gıda bileşenleri tedariğinde dışa bağımlılığı azaltacak. Elde edilen bitkisel proteinlerin yüksek oranda doymuş yağ ve kolesterol içeren et ürünlerinde hayvansal yağ yerine kullanılmasıyla, tüketici talebine uygun hale getirilmesi sağlanacak. Et sistemlerinde kullanılmasının yanı sıra emülgatör özelliği taşıması nedeniyle vegan tüketicilerin hayvansal ürünlere alternatif olarak tüketebileceği ürünlerde kullanılabilir bir gıda bileşeni de üretilmiş olacak. Bu nedenle, sağlıklı yaşam ve beslenme bilincinin arttığı günümüzde, bu proje, tüketici talebinin karşılanması konusunda oldukça büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde araştırmacı olarak Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Öztürk Kerimoğlu danışman olarak ise Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yekta Göksungur yer alıyor. - İZMİR