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Down Sendromlu Sporcu Selin Durgut, Dünya Üçüncüsü Oldu

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Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda, Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğrencisi milli sporcu Selin Durgut, labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğrencisi milli sporcu Selin Durgut, Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda; labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Milli sporcu Selin Durgut'u başarısından dolayı tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Down sendromluların olimpiyatı olarak adlandırılan Trisome Oyunları'nın ikincisi ülkemizde Antalya'da düzenleniyor. Down sendromlu çocuklarımızın spor alanındaki başarılarını görünür kılan bu organizasyonda üniversitemiz Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğrencisi milli sporcu Selin Durgut da yer alıyor. Özel sporcumuz, Down Sendrom Spor Oyunları 2024 ritmik cimnastik müsabakasında üç ayrı dalda üçüncülük elde ederek bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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