Ege Üniversitesi Daçka, İstanbul Efendileri'ni mağlup ederek liderliğe yükseldi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Ege Üniversitesi Daçka, İstanbul Efendileri'ni 77-53 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve ligin zirvesine yerleşti.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Ege Üniversitesi Daçka fırtınası esmeye devam ediyor. Ege Daçka, ligdeki üçüncü maçında İstanbul Efendileri'ni konuk etti. Salondan 77-53'lük galibiyetle ayrılan Ege Daçka, üst üste üçüncü maçını da kazanarak ligin zirvesine yerleşti.

Ege Üniversitesi Daçka, üçüncü hafta mücadelesinde İstanbul Efendileri'ni konuk etti. Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 4 sayı geride kapatan Ege Üniversitesi Daçka, ikinci çeyrekle birlikte seyirci desteğini de arkasına alarak rakibine üstünlük sağladı ve parkeden galibiyetle ayrıldı. Ege Üniversitesi Daçka'da Doğan Bozveli 19 sayılık performans sergilerken, Mehmet Erim Özgül 16 sayı, Emre Girgin ise 12 sayı kaydetti. Rakip takımda ise Efe Emirhan Öztekin'in 12 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmayı 77-53 kazanan Ege Üniversitesi Daçka, ligdeki üç maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. - İZMİR