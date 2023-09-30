Ege Üniversitesi öğrencileri afet anında iletişim sorunlarını çözmek için mikro telsiz tasarladı

Ege Üniversitesi mezun ve öğrencileri, afet anında iletişim sorunlarını çözmek amacıyla cep telefonlarının telsiz gibi kullanılması için 'mikro telsiz' tasarladı. Mikro telsiz, telefonun telsize dönüştürülerek diğer telsizlerle bağlantı kurulmasını sağlıyor. Ürünün boyutunu küçültmek ve güç verimini artırmak için çalışmalar devam ediyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) mezun ve öğrencilerinden oluşan ekip, afet anında iletişim sorunlarını aşmak amacıyla cep telefonlarının telsiz gibi kullanılması için "mikro telsiz" tasarladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de üniversite ekiplerinin geliştirdiği çok sayıda proje sergileniyor.

AA'nın 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'te, EÜ mezun ve öğrencilerinin İzmir'de yıkıma yol açan 30 Ekim 2020'deki depremin ardından üzerinde çalışmaya başladığı proje de yer alıyor.

Depremlerde baz istasyonlarının bulunduğu binaların zarar görmesi, elektrik kesintisi ve yoğun kullanım nedeniyle telefon iletişimindeki sıkıntıları göz önünde bulunduran EÜ ekibi, bunlardan etkilenmeyecek telsiz iletişimini yaygınlaştırmak için "mikro telsiz" geliştirdi. Afet anında cep telefonlarına takılacak cihazla, telefonun telsize dönüştürülerek diğer telsizlerle bağlantı kurulması amaçlanıyor.

"Mikro telsizler daha hızlı onarılabiliyor"

Saygılı, AA muhabirine afet anında GSM hatlarında oluşabilecek iletişim sorununu çözmeyi hedefleyen mikro telsizin, telsiz ihtiyacının giderilmesine yönelik ithalatın da önüne geçebileceğini söyledi.

Mikro telsizin yazılım tabanlı çalışacağını ifade eden Saygılı, "Bizim geliştirdiğimiz bir cihaz ile telefonunuzdan diğer telsizlerle haberleşebiliyorsunuz. Bu noktada kullanacağınız telsiz çok daha ucuz oluyor, çok daha erişilebilir oluyor, güncel kalabiliyor ve kişiselleştirilebiliyor." dedi.

Mikro telsizin telefonun şarj bölgesine takılarak kullanılabildiğini anlatan Saygılı, "Mikro telsizi telefona takarak bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz, sonra mobil uygulama üzerinden haberleşmeye devam edebiliyorsunuz. Ara yüz üzerinden gerekli frekans seçimleri yapılabilir." açıklamasında bulundu.

Saygılı, mikro telsizin diğer telsizlere göre çok daha az arızalandığını ve çok daha hızlı onarılabildiğini belirtti.

Ürünü geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Saygılı, "Boyutunu yarıya düşürmeyi, güç verimini artırarak telefon bataryasını yormadan bu işi ilerletmeyi istiyoruz. Ülkemizde endüstride kullanılacak haberleşme teknolojilerini ilerletmek için çalışma yapacağız. Şu an şirketleşme aşamasındayız." diye konuştu.