Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi iş birliğiyle öğretmen ve psikolog seçme sınavı yaptı

Bayraklı Belediyesi, Ege Üniversitesi iş birliğiyle öğretmen, psikolog ve psikolojik danışmanlar için seçme sınavı düzenledi. Sınava katılanlar, liyakat esaslı istihdam modelini örnek göstererek Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bayraklı Belediyesi, bünyesinde görev alacak öğretmen, psikolog ve psikolojik danışmanlar için Ege Üniversitesi iş birliğiyle bir kez daha seçme sınavı yaptı.

Bayraklı'da yüzlerce öğretmen ve eğitmen sınav heyecanı yaşadı. Sınava girenler, liyakat esaslı bir istihdam modeli uygulandığı için Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür etti, bu anlayışın tüm Türkiye'ye örnek olmasını istedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da şunları söyledi:

"Bayraklı'ya özgü katılımcı, demokratik ve dayanışmayı ön planda tutan eğitim modelimizle çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Bu hedefe giderken; alanında uzman, doğru eğitmen seçimini çok önemsiyoruz. Ege Üniversitesi ve profesyonel kadrolarıyla iş birliği yaparak en Serdar Sandal, doğru tercihi belirliyoruz. Aynı zamanda belirli oranda da olsa öğretmen istihdamı konusunda ilçemize katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sınava giren tüm meslektaşlarımın heyecanını paylaşıyor, emekleri için teşekkür ediyorum."