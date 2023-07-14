Ege Üniversitesi ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT), akıllı tarım uygulamaları ve akademik işbirliği konularını içeren bir anlaşma imzaladı. İmzalanan protokol ile 'Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değişken Oranlı Sulama Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' projesi hayata geçirilecek. İTTM tarafından desteklenen proje, pamuk üretimi ve akıllı sulama yönetimi konularında önemli çıktılar sağlamayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT), başta akıllı tarım uygulamaları olmak üzere akademik işbirliğini öngören anlaşma imzaladı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasındaki protokol, Ege Üniversitesi Rektörlük binasında imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi (TUAT) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ryo Funada'nın imzaladığı protokol için düzenlenen törene, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Takero Aoyama ile Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Budak, güçlü bir akademik potansiyele sahip olduklarını belirtti.

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren Budak, şunları kaydetti:

"İmzalanan ikili işbirliği anlaşması ile ortak bir Ar-Ge içerikli 'Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Değişken Oranlı Sulama Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' projesini hayata geçiriyoruz. Ağırlıklı olarak pamuk üretiminin gerçekleştirildiği İzmir'de pamuk sulamasına yönelik tarım teknolojileri kapsamında akıllı sulama yönetiminin geliştirilmesi sonucunda hedef kitlemiz için son derece faydalı çıktıları olacağına inandığımız bu protokollerde yer almaktan gurur duyduğumuzu vurgulamak istiyorum."

Prof. Dr. Ryo Funada da Ege Üniversitesi ile öğrenci ve akademisyen transferini de öngören işbirliğinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Japonya'nın son dönemde akıllı tarım teknolojileri konusunda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayan Ryo, "TUAT, ülkemizin sahip olduğu tarımsal teknolojileri büyük potansiyeli olan Türk tarımının hizmetine sunma konusunda çok heyecanlı ve istekli. Bu işbirliklerinin iki ülke ilişkilerini daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kestelli ise bir süre önce hayata geçirdikleri İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Projesi'nin (İTTM) sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını, entegrasyonunu ve tarımın dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçladığını, bunu tarımda teknoloji girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduklarını belirtti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Kestelli, şunları ifade etti:

"Tokyo Tarım ve Teknoloji Üniversitesi gibi güçlü kurumlara sahip Japonya'nın da tarımsal teknolojiler konusunda çok önemli bir birikimi olduğunu biliyoruz. Pamuk gibi ülkemiz ve bölge coğrafyası için çok önemli bir endüstriyel ürün ile su gibi çok değerli bir kaynağın akıllı teknolojilerle verimini artırmayı öngören bu işbirliği, tam da İTTM için hayal ettiğimiz yenilikçilik merkezi olmayı temsil ediyor. Umarım bu proje, kurgusu ve sonuçları ile tüm özel sektör ve akademi için örnek olur ve İTTM, kısa sürede bir çekim merkezi haline gelir."

Programda, akıllı tarım uygulamaları ile akademik işbirliğini içeren protokol imzalandı. Ayrıca, Ege Bölgesi'nde pamuk üretimini akıllı tarım teknolojileriyle sulamayı öngören proje için EÜ, TUAT ve İTB arasında işbirliği protokolüne imza atıldı.