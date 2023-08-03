Bayraklı Belediyesi Anaokulları İçin Sınav Başvuruları Sonlandı

Bayraklı Belediyesi'nin bünyesindeki Baybel A.Ş.'ye ait anaokulları için yapacağı sınavın başvuru süresi sona erdi. Ege Üniversitesi'nde 12 Ağustos'ta yapılacak sınavla okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışmanlar alınacak.

Bayraklı Belediyesi'nin Baybel A.Ş. bünyesinde hizmet veren anaokullarında görev yapacak yeni öğretmenler için düzenlenecek seçme sınavına sayılı günler kaldı. Başvuru süresi sona eren ve "Adil, şeffaf ve liyakat" esaslı sınava yüzlerce aday müracaat etti. Bayraklı Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilecek sınavla okul öncesi öğretmeni, psikolog ve psikolojik danışmanlar alınacak. Seçme sınavı 12 Ağustos Cumartesi günü Ege Üniversitesi'nde yapılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı koşullarda, en iyi eğitimi almaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayraklı'ya özgü geliştirdiğimiz eğitim modelimiz ile katılımcı, demokratik ve adil bir nesil yetiştiriyoruz. Bu nedenle alanında uzman, doğru personel seçimini çok önemsiyoruz. Öğretmen istihdamı konusunda ilçemize katkıda bulunacağız. Sınava girecek tüm meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" dedi.