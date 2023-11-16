Ege Üniversitesi'nde Uluslararası Diyabet Farkındalık Sempozyumu düzenlendi

Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 1. Uluslararası Diyabet Farkındalık Sempozyumu düzenlendi.

Fakültenin Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve yurt dışından akademisyenlerin çevrim içi sunumlarıyla katıldığı sempozyumda diyabet hastalığı, tedavisi ve rehabilitasyonuna ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, yaptığı açıklamada dünyada giderek daha büyük bir sağlık problemi olarak dikkat çeken diyabete yönelik farkındalığın artırılması için insülini keşfeden Fredrick Bantig'in doğum gününe atfen 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak ilan edildiğini kaydetti.

Yeşilbalkan bu hastalıkla mücadelede hastaların, sağlık çalışanlarının yanı sıra geniş toplum kesimlerinin de bilinçli olmasının önemine işaret etti.