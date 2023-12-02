Yapı Kredi Portföy, Ege Üniversitesi'nde finansal okuryazarlık eğitimi verdi

Yapı Kredi Portföy, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı işbirliğiyle finansal okuryazarlık eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde fon yönetim stratejileri, portföy yönetim ürünleri ve 2024 yılı finansal beklentiler konuları ele alındı.

Yapı Kredi Portföy, finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında Ege Üniversitesi'nde katılımcılara eğitim verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen "Finansal Okuryazarlık Süreçlerinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut, katılımcılara eğitim verdi.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) işbirliğiyle sürdürülen programda başarılı olan katılımcılara EGESEM tarafından sertifika verilecek.

Projede eğitmen olarak yer alan Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut, "Fon Yönetim Stratejileri, Portföy Yönetim Ürünleri ve 2024 Yılı Finansal Beklentiler" konu başlıklarında eğitim gerçekleştirdi.

"İş Hayatında Başarılı Olmak ve Özel Sektörde Kariyer Fırsatları" başlıklı bir söyleşiye de katılan Ersamut, katılımcılara başarılı bir kariyer yönetimi için yapılması gerekenler ile ilgili tavsiyelerde bulundu.