Bayraklı Belediyesi Anaokulları İçin Sınav Başvuruları Sonlandı

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki anaokulları için yapacağı sınavın başvuru süresi sona erdi. Yüzlerce yeni öğretmen adayının müracaat ettiği sınav, adil ve şeffaf bir anlayışla Ege Üniversitesi tarafından 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki anaokulları için yapacağı sınavın başvuru süresi sona erdi. Yüzlerce yeni öğretmen adayının müracaat ettiği sınav, adil ve şeffaf bir anlayışla Ege Üniversitesi tarafından 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bayraklı Belediyesinin Baybel A.Ş. bünyesinde hizmet veren anaokullarında, görev yapacak yeni öğretmenler için yapılacak seçme sınavına sayılı günler kaldı. Başvuru süresi sona eren sınava yüzlerce aday müracaat etti. Bayraklı Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek sınavla; okul öncesi öğretmen, psikolog ve psikolojik danışmanlar alınacak. Seçme sınavı 12 Ağustos Cumartesi Ege Üniversitesinde gerçekleşecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da sınavla ilgili, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı şartlarda, en iyi eğitimi almaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayraklı'ya özgü geliştirdiğimiz eğitim modelimiz ile katılımcı, demokratik ve adil bir nesil yetiştiriyoruz. Bu nedenle alanında uzman, doğru personel seçimini çok önemsiyoruz. Öğretmen istihdamı konusunda ilçemize katkıda bulunacağız. Sınava girecek tüm meslektaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - İZMİR